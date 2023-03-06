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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شريف منير يوجه رسالة لـ محمد صلاح .. شاهد

شريف منير
شريف منير

حرص الفنان شريف منير، على توجيه رسالة للاعب المصري محمد صلاح بعد مباراة ليفربول أمس الاحد.

قال شريف منير، من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”: “مبروك لمحمد صلاح، عملتوا ماتش حلو اوي .. ببقى فرحان بنجاحك مبروك ليك ولمصر”.

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وواصل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول صناعة التاريخ في إنجلترا، وذلك بعد تسجيله هدفين في شباك مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي ليصبح الهداف التاريخي للريدز بـ 129 هدفا.

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وكتب احمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك فى تصريح علي لسان محمد صلاح "محمد صلاح "الهداف التاريخي للريدز في البريميرليج" : "منذ أن أتيت إلى ليفربول وأنا اطارد هذا الرقم وأريد تحطيمه.. هذا اليوم هو الأفضل في حياتي"


حقق فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، انتصاراً تاريخياً على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، فى المواجهة النارية التى أقيمت بينهما على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.


ووصل الدولي المصري للهدف رقم 129 له بقميص الريدز، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي، متفوقًا على روبي فاولر الذي سجل 128 هدفًا في المسابقة المحلية.

شريف منير الفنان شريف منير محمد صلاح ليفربول الإنستجرام

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