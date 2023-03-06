العناية الإلهية تنقذ سكان منزل عقب التهام النيران عيادة طبية بزفتى.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية من السيطرة على حريق هائل إندلعت نيرانه بعيادة طبيب أسنان باول طريق شارع سندبسط بمركز زفتي بمحافظة الغربية، بعدمل أتت النيران علي محتويات العيادة بالكامل، دون وقوع إصابات بشرية، ووسط ذعر بين سكان العقار وأهالي المنطقة، بسبب قوة النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمركز زفتي، التابع لمديرية أمن الغربية، وبالفحص تبين أن الحريق شب في عيادة الدكتور سعد محمد بدر، طبيب أسنان بالطابق الأرضي بأحد العمارات السكنية بأول شارع سكة ستدبسط، وتم السيطرة عليه، وتبين أن ماس كهربائي وراء حدوثه.

وأفاد شهود عيان أن أدخنة كثيفة قد تصاعدت في البداية، بعدها شاهد الجميع ألسنة اللهب تخرج من العيادة التي تقع بالطابق الأرضي بعقار مأهول بالسكان أغلبهم من أصحاب الإيجارات القديمة والذين سارعوا بالاتصال بالحماية المدنية والتي هرعت علي الفر ونجحت في السيطرة علي الحريق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.

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