بعد مشاركة أنجلينا صورة لسيدة المنوفية.. ناس كويسيين وزي الفل

رحبت الحاجة زبيدة، صاحبة الـ 87 عاما، ابنة قرية دكما بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، بمشاركة أنجلينا صورة لها بعد اجتيازها اختبار محو الأمية، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تحت شعار "لا أمية مع تكافل".

سيدة المنوفية تشيد بـ أنجلينا

وقالت خلال حوارها ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، :"قالوا ليا على أنجلينا.. ناس كويسيين وزي الفل".

ووجهت رساله للمواطنين، بضرورة مواصلة التعليم والتعلم، وخاصة الشباب، مضيفة:"التعليم عز".

مؤكدة انها سعيدة بالقراءة والكتابة، فالتعليم حلو جدًا ويدفعنا للصواب".

كانت أنجلينا قد شاركت صورة للحاجة زبيدة عبدالعال التي اجتازت اختبار محو الأمية، ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر تحت شعار "لا أمية مع تكافل"



