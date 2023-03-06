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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة هامة من فيتوريا إلى محمد صلاح.. شاهد

فيتوريا ومحمد صلاح
فيتوريا ومحمد صلاح

وجه البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، رسالة إلي اللاعب المصري محمد صلاح، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب فيتوريا في منشور له: “مبروك محمد صلاح! هناك لاعبين ولدوا ليكونوا سعداء وبالأخص لجعل الآخرين يبتسمون كونك هداف ليفربول على الإطلاق يشعر المصريين بالفرح والفخر وهذه لحظة كبيرة لجميع الشباب في هذا البلد. لكن هذه القصة الرائعة لم تنته بعد”.

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اصنع التاريخ.. تعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام مانشستر يونايتد

واستطاع محمد صلاح تصدر ترتيب هدافي ليفربول بالدوري الإنجليزي عبر التاريخ بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادى مانشستر يونايتد في مباراتهما اليوم بالدوري الإنجليزي ليصل للهدف رقم  ١٢٩ متخطيا روبي فاولر صاحب رصيد ١٢٨ هدفاً.

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