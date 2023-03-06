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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الملك المصري.. حتحوت يحتفل بتألق محمد صلاح علي طريقته الخاصة.. شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

احتفل الإعلامي هاني حتحوت، باللاعب محمد صلاح، عقب تصدره ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ، بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادى مانشستر يونايتد.

ونشر حتحوت فيديو له وهو يحتفل من داخل منزله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

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وعلق حتحوت علي الفيديو، كاتبًا: “الهداف التاريخي لليڤربول في الدوري الإنجليزي.. الملك المصري.. محمد صلاح”.

واستطاع محمد صلاح تصدر ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادى مانشستر يونايتد فى مباراتهما اليوم بالدورى الإنجليزي ليصل للهدف رقم  ١٢٩ متخطيا روبى فاولر صاحب رصيد ١٢٨ هدفاً.

حتحوت محمد صلاح صلاح ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

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