الملك المصري.. حتحوت يحتفل بتألق محمد صلاح علي طريقته الخاصة.. شاهد

احتفل الإعلامي هاني حتحوت، باللاعب محمد صلاح، عقب تصدره ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ، بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادى مانشستر يونايتد.

ونشر حتحوت فيديو له وهو يحتفل من داخل منزله، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلق حتحوت علي الفيديو، كاتبًا: “الهداف التاريخي لليڤربول في الدوري الإنجليزي.. الملك المصري.. محمد صلاح”.

واستطاع محمد صلاح تصدر ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادى مانشستر يونايتد فى مباراتهما اليوم بالدورى الإنجليزي ليصل للهدف رقم ١٢٩ متخطيا روبى فاولر صاحب رصيد ١٢٨ هدفاً.