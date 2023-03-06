اصنع التاريخ.. تعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام مانشستر يونايتد

علق محمد صلاح لاعب ليفربول، علي فوز فريقه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب محمد صلاح في منشور له، عبر حسابه الشخصي “انستجرام”: “يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول.. يشرفني ان استمر في صنع التاريخ مع هذا النادي الرائع”.

واستطاع محمد صلاح تصدر ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادى مانشستر يونايتد فى مباراتهما اليوم بالدورى الإنجليزي ليصل للهدف رقم ١٢٩ متخطيا روبى فاولر صاحب رصيد ١٢٨ هدفاً.