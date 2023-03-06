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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اصنع التاريخ.. تعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام مانشستر يونايتد

محمد صلاح
محمد صلاح

علق محمد صلاح لاعب ليفربول، علي فوز فريقه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وكتب محمد صلاح في منشور له، عبر حسابه الشخصي “انستجرام”: “يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول.. يشرفني ان استمر في صنع التاريخ مع هذا النادي الرائع”.

مفاجأة مدوية حول مصير محمد صلاح بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد

وزير الشباب يهنئ محمد صلاح لتصدره ترتيب هدافي ليفربول التاريخيين بالدوري الإنجليزي

واستطاع محمد صلاح تصدر ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادى مانشستر يونايتد فى مباراتهما اليوم بالدورى الإنجليزي ليصل للهدف رقم  ١٢٩ متخطيا روبى فاولر صاحب رصيد ١٢٨ هدفاً.

محمد صلاح صلاح ليفربول مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي الممتاز

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