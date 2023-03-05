وزير الشباب يهنىء محمد صلاح على تصدره ترتيب هدافى ليفربول التاريخيين بالدورى الإنجليزي

قدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة التهنئة للدولى المصرى "محمد صلاح" لاعب نادى ليفربول الإنجليزي بعد أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ١٢٩ هدفًا.

أكد وزير الرياضة أن "محمد صلاح" يعد أيقونة الرياضة المصرية فى الدورى الإنجليزي لكرة القدم والبطولات الأوروبية، ويصنع مجداً خاصاً به وللدولة المصرية على صعيد الرياضة العالمية، متميناً مزيد من التوفيق للاعب فى مسيرته الاحترافية، وتحطيم العديد من الأرقام، وتسجيل الإنجازات الفريدة فى سجله الرياضى الفترة المقبلة.

واستطاع محمد صلاح تصدر ترتيب هدافى ليفربول بالدورى الإنجليزي عبر التاريخ بعد إحرازه لهدفين أمام فريق نادى مانشستر يونايتد فى مباراتهما اليوم بالدورى الإنجليزي ليصل للهدف رقم ١٢٩ متخطيا روبى فاولر صاحب رصيد ١٢٨ هدفاً.