أبطال مسلسل وبينا ميعاد في ضيافة صاحبة السعادة اليوم.. شاهد

أعلن الفنان أسامة الهادي، عن تواجد أبطال مسلسل “وبينا ميعاد” في برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس، مساء اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشر أسامة الهادي صورًا من كواليس الحلقة، وعلق أسامة الهادي كاتبًا: “استنوا عائلة وبينا ميعاد في ضيافة القمر ..صاحبة السعادة”.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

مسلسل وبينا ميعاد بطولة شيرين رضا وبسمة ومدحت صالح وصبري فواز، ونادية رشاد، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

وتدور الأحداث حول عائلتين هما عائلة "حسن" الذى توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة نادية التي توفى زوجها وترك لها أربع بنات، ونرى كيف سيتعامل الطرفان مع المشاكل التي حولهما، في أول الأمر كل طرف لوحده وبعد اللقاء كيف سيواجهونها مع بعضهم البعض عندما يتعرفوا على بعضهم.