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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أب حنين أوي.. إيمي سمير غانم تتذكر والدها بكلمات مؤثرة

سمير غانم
سمير غانم

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، صورة لوالدها الراحل الفنان سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وعلقت إيمي سمير غانم علي الصورة، كاتبة: “روح قلبي وحشتني يا احلي سمير واطيب بسبوس ربنا يرحمك يا بابي وربنا عالم انت كنت طيب قد ايه واب حنين اوي اوي، اكتر واحد شفته طيب مع كل الناس حتي مع اللي مش كويس معاه كان برضه طيب جدا، بحبك يا بابي”.

وما زالت الفنانة إيمي سمير غانم متعلقة بحالة الحزن التي انتابتها فور رحيل والدها الفنان سمير غانم، ولحقته والدتها الفنانة دلال عبد العزيز، خلال أيام قليلة. 

وتحرص إيمي سمير غانم على نشر صور وفيديوهات لوالديها بصفة مستمرة على حسابها بتطبيق إنستجرام، ورغم استقبلها طفلها الأول فادي، إلا أن عادتها لم تنقطع. 

وظهرت إيمي سمير غانم في مناسبات عديدة قبل الولادة، منها حضور العروض الخاصة لفيلم زوجها الفنان حسن الرداد، “تحت تهديد السلاح” في مصر وخارجها. 

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