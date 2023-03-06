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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

استغاثات وانفجارات.. مشاهد مرعبة من حريق مصنع طوب الشرقية

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بمحافظة الشرقية مقاطع فيديو لنشوب حريق بمصنع طوب بكفر العزازي بمركز أبوحماد وسط أصوات استغاثات بالمسؤولين وإنفجارات وإشتعال النيران بصورة كبيرة داخل المصنع.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده عقب الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية والوقوف علي أسباب الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

مصرع شخصين في حريق مصنع طوب بكفر العزازي

 

كما لقي شخصين مصرعهما في حريق نشب بمصنع طوب بقرية كفر العزازي التابعة لمركز ومدينة ابوحماد وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفي ابوحماد وتم إخطار النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية فيما سيطرة قوات الحماية المدنية علي الحريق وتمكنت من إخمادة.

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كانت الأجهزة الامنية تلقت إخطارا يفيد نشوب حريق بمصنع طوب بكفر العزازي وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة وجاري حصر الخسائر المادية والبشرية.

وبالإنتقال والفحص تبين إستقبال مستشفى ابو حماد "أحمد ص ش" 24 سنة عامل مقيم عرب الفدان "جثة هامدة" فيما استقبلت مستشفى القرين جثة مجهولة الهوية، وتم التحفظ علي الجثث بمشرحة المستشفيات وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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