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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضخ 384 طن من الأرز بمعارض "أهلا رمضان" والشوارع بدمياط

ارز مدعم
ارز مدعم

 قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، بضخ ٢٧٤ طنا من الأرز الأبيض الفاخر بمعارض أهلا رمضان المنتشرة بمدن المحافظة على مدار الاسبوع لبيعه بسعر ١٥ جنيهاً  للكيلو ..

كما تم ضخ كمية ١١٠ أطنان أرز مدعم عن طريق سيارات تجوب شوارع دمياط تتبع مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط   لبيع الأرز المدعم للمواطنين بالشوارع بسعر ١٥ جنيها للكيلو.

وعلى صعيد آخر، نزاحم المواطنين أمام معارض  اهلا رمضان المنتشرة بكافة مدن وقرى دمياط ، للحصول على الأرز المدعم كما جابت سيارات مديرية التموين والتجارة الداخلية كافة شوارع مدن محافظة دمياط لتوزيع الأرز على المواطنين بسعر ١٥ جنيها للكيلو.

يأتى ذلك في إطار  حرص الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على توافر سلعة الأرز المدعم في كافة المنافذ وبسعر مدعم

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