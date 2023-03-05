ميناء دمياط يستقبل سفينة ترفع علم بنما وتحمل 42 ألف طن قمح



أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 13 سفينة ، بينما غادر عدد 12 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة ، منها السفينة ( VIVA UNITY ) و التي ترفع علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 42000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية .

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة و تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية إحتياجاتها من القمح



وأشار البيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 29672 طن تشمل : 12306 طن يوريا و 1999 طن رمل و 1508 طن ملح و 8332 طن اسمنت و 5527 بضائع متنوعة .

كما أوضح البيان، ان حركة الوارد من البضائع العامة 33771 طن تشمل : 11000 طن قمح و 150 طن زيت طعام و 5400 طن ذرة و 1353 طن ابلاكاش و 1640 طن مولاس و 10559 طن خردة و 3669 طن حديد ،بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 909 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 525 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3080 حاوية مكافئة .

وأكد البيان على ان رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62863 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148935 طنًا ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4534 شاحنة .