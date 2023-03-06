كسر في الضلع.. أميتاب باتشان يتعرض لإصابات بالغة أثناء تصوير فيلمه الجديد

أعلن النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته أثناء تصوير فيلمه الجديد project k في جنوب الهند، ويتعافى في منزله.

كتب باتشان أنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي.



وأضاف أن الإصابة كانت "مؤلمة"، وأنه استشار طبيبا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراحة.



وقال الممثل للمعجبين الذين يتجمعون غالبا خارج منزله في مومباي "لن أتمكن من مقابلة المعجبين هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام".

وذكر أن تصوير الفيلم توقف إلى أن يشفى.

شارك الأسطورة الهندية أميتاب باتشان، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له، عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

معلومات حول الفنان الكبير أميتاب باتشان



ولد الفنان الهندي أميتاب باتشان في يوم 11 من شهر أكتوبر عام 1942 في الهند وتزوج عام 1973 من الفنانة الهندية جايا بهادوري وأنجب منها أولاده الفنان الهندي أبهيشيك باتشان وابنته شويتا باتشان ناندا وأحفاده هم أرادهيا باتشان، نافيا نافيلي ناندا، أغسيتا ناندا.



حصل أميتاب باتشان على شعبية كبيرة في بداية السبعينات والذي جعلته معروفا باسم "الشاب الغامض" في السينما الهندية وظهر من وقتها في أكثر من 180 فيلما في تاريخه المهني الفني الذي إمتد أكثر من 4 عقود، ويعد باتشان من أكثر الممثلين تأثيرا في تاريخ السينما الهندية.