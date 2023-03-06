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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كريستال السماوية تصل ميناء بورسعيد السياحي بـ 1000 أجنبي

كريستال السماوية
كريستال السماوية تصل ميناء بورسعيد السياحي وعلى متنها 1000 س

وصلت السفينة السياحية  CELESTYAL CRYSTAL صباح اليوم إلى ميناء بورسعيد السياحي، قادمة من ميناء بيريوس باليونان، وعلى متنها  662 راكباً و347 من طاقم السفينة، من مختلف جنسيات العالم وذلك ضمن برنامج جولاتها السياحية خلال الموسم الشتوي الحالي.

وتعد هذه الرحلة الثانية من نوعها خلال أسبوع لميناء بورسعيد السياحى مما يعكس جاهزية موانئ المنطقة الاقتصادية لاستيعاب السفن السياحية بجميع أحجامها وأنواعها مما يعكس حجم التطوير بموانئ المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات المطلوبة.

الجدير بالذكر أن السفينة بدأت كعبّارة ركاب في عام 1980 حيث تم تحويلها إلى سفينة سياحية في عام 1986،وانطلقت السفينة في عام 1992 ، وقد صممت على جسد سفينة قديمة كانت تسمى "سالي الباطروس" واقتنتها شركة Celestyal Cruises وهي بمثابة فندق عائم مزود بصالات حمامات سباحة، ومنتجع صحي  وساونا، ومركز للياقة والألعاب الرياضية.

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وفي هذا الصدد، تم تجهيز كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لاستقبال السفينة وتراكيها على الرصيف السياحى بميناء بورسعيد ، ونزول الركاب متجهين إلى مدينة القاهرة للقيام برحلات سريعة لزيارة معالم المدينة الأثرية والسياحية وزيارة المتحف المصرى ،ومن المنتظر أن تغادر السفينة الميناء فى نفس اليوم بعد عودة السائحين من جولتهم بالقاهرة.

كريستال السماوية تصل ميناء بورسعيد السياحي وعلى متنها 1000 سائح

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وفى السياق ذاته يذكر أن ميناء بورسعيد السياحى استقبل خلال عام 2022 الماضية 21 سفينة كروز في إطار سياحة اليوم الواحد ،ضمت 14,314 ألف سائح أجنبي لزيارة المعالم الأثرية بمحافظة بورسعيد.

بورسعيد ميناء بورسعيد المتحف المصري المنطقة الاقتصادية السفن السياحية مدينة القاهرة خلال عام 2022 ميناء بورسعيد السياحى

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