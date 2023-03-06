في زيارة مفاجئة.. وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة النصر للزجاج والبلور

قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، في إطار جولاته الميدانية، بزيارة مفاجئة لشركة النصر لصناعة الزجاج والبلور، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

تفقد المهندس عصمت، المصنعين الرئيسيين لإنتاج الزجاج المسطح المنقوش ووحدة إنتاج أدوات المائدة، وكذلك معظم خطوط إنتاج الشركة المتمثلة في فرن الصهر وماكينة سحب وتشكيل الزجاج وفرن المعالجة وخطوط التقطيع، واستمع من مسؤولي الإنتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام واستراتيجية التسويق والبيع ودراسات السوق والسياسة المستقبلية للتطوير والتوسع فى السوق المحلية والأسواق الخارجية.

استعرض المهندس محمود عصمت، مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، ومدى توفر المواد الخام المستخدمة في عمليات الإنتاج سواء "السيليكا" أو "الصودا آش" التي تعتبر مكونًا أساسيًا في هذه الصناعة، وغيرها من المكونات والإضافات الأخرى.

أكد وزير قطاع الأعمال العام على ضرورة الاهتمام ببرامج الصيانة والالتزام بمواعيدها المحددة ودورية القيام بها للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الانتاج وإطالة العمر الافتراضي للأفران، وزيادة حجم الصادرات التي تمثل نحو 70% من إنتاج الشركة.

جدير بالذكر أن شركة النصر للزجاج والبلور تعد أول شركة لصناعة الزجاج في الشرق الأوسط، وحاصلة على 3 شهادات "أيزو" في مجالات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية.

وتساهم الشركة حاليًا في سد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الزجاجية، وتشهد خلال المرحلة المقبلة خطة تطوير شاملة وإضافة خطوط إنتاج جديدة لبعض المنتجات الزجاجية التي تحتاجها السوق المحلية وبعض أسواق الدول المجاورة.



