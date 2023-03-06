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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم

المؤتمر السنوى الأول
المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى

نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم والذى يأتى فى إطار حرص القوات المسلحة على التطوير والتحديث فى مجال الطب الطبيعى والتأهيلى ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية وبما يحقق طفرة كبيرة فى طرق العلاج الطبيعى الحديث لخدمة المنظومة الصحية فى مصر.

وذلك بحضور لواء أح هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة ونخبة من العسكريين والمدنيين المتخصصين بمجال الطب الطبيعى وعدد من أساتذة ورؤساء جامعات وعمداء كليات الطب ورؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات المصرية.

مركز الطب الطبيعى والتأهيلى 

بدأ المؤتمر بكلمة اللواء طبيب رضا الهميمى مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة أكد فيها أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات ، فضلاً على أهمية مواكبة التطور المتلاحق فى علوم الطب الطبيعى لتحقيق خدمة طبية متميزة فى ذلك المجال.

إدارة الخدمات الطبية

فيما أشار اللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير إمكانيات وقدرات الأطباء من خلال تنظيم العديد من الورش والمؤتمرات الطبية التى تسهم فى تطوير أداء الأطباء وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم فى مختلف التخصصات الطبية .

وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات فضلاً على إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين فى ذلك المجال.

المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم
المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم
المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم
المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم
المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم
المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم
القوات المسلحة الروماتيزم علاج الروماتيزم هيئة الإمداد والتموين مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم

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