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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

جمعية المحاربين القدماء تعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم

يوم الشهيد
يوم الشهيد

تزامناً مع بدء إحتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذى يوافق التاسع من مارس كل عام.

نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإحتفال بهذه المناسبة الوطنية ، تم من خلاله الإعلان عن أنشطة وفعاليات الإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

جمعية المحاربين القدماء 

وأكد اللواء أشرف أحمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن إحتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذى يوافق ذكرى إستشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض يعكس مدى تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية ، وأن ذلك الإحتفال يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة .

يوم الشهيد

وأكد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق أرقى أوجه الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات سطروا بها أسمائهم بأحرف من نور فى سجلات حب الوطن.

جمعية المحاربين القدماء جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب القيادة العامة للقوات المسلحة القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض

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