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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بنص سعره.. خصم 4000 جنيه على موبايل Oppo الرائد

بنص سعره..خصم 4000
بنص سعره..خصم 4000 جنيه على موبايل Oppo الرائد

يتهافت المستخدمون حول العالم على اقتناء هواتف آيفون iPhone بسبب مزاياها الكثيرة، ولكن مع ارتفاع سعر الدولار العالمي أصبح ذلك مشكلة للبعض في الوقت الحالي، لذلك توجد بدائل من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة مثل أوبو Oppo التي تقدم هواتف بكاميرا عالية الدقة وبطارية ضخمة وغيرها الكثير.

 

ويعد هاتف أوبو Oppo Find X3 Lite من أفضل هواتف أوبو التي تقدم مواصفات رائعة مقابل سعر مناسب،  ولحسن الحظ يوجد خصم في موقع أمازون إنجلترا على الهاتف بقيمة 105 جنيه إسترليني (أي ما يعادل   4000 جنيه مصري تقريبا )ليصل سعر الهاتف بعد الخصم إلى 195 جنيه إسترليني.

بنص سعره..خصم 4000 جنيه على موبايل Oppo الرائد

مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite

 

يأتي هاتف Oppo Find X3 Lite، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، مع قارئ بصمات أصابع مدمج أسفلها.

 

يعمل هاتف Oppo Find X3 Lite، بواسطة معالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 765G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت غير قابلة للزيادة.

 

ويقدم هاتف Oppo Find X3 Lite، كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، و كاميرا فائقة  الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، و كاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، و مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل.

 

ويحتوي هاتف Oppo Find X3 Lite، على بطارية بسعة 4300 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات.

OPPO أوبو Oppo Find X3 Lite مواصفات هاتف Oppo Find X3 Lite هاتف أوبو

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