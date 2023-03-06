أخبار التعليم.. تعرف على الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023.. تفاصيل ما حدث في مدرسة مصر الجديدة اليوم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

ماذا فعل وزيرا التعليم والشباب في مدرسة مصر الجديدة اليوم؟ تفاصيل كاملة

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم، بزيارة إلى مدرسة الشهيد مصطفى يسرى عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية، وذلك فى إطار متابعة العملية التعليمية وانتظام الفصل الدراسى الثانى، ومتابعة تنفيذ المرحلة الثالثة من يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

جامعة أسوان تشارك بالملتقى الافتراضي الرابع للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال

شارك رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان اليوم الإثنين في إطلاق الملتقى الافتراضي الرابع للتواصل والتفاعل مع أصحاب الأعمال للجامعات المصرية - UCCD Virtual Career Expo 2023، وذلك بحضور مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر السيدة ليزلي ريد، ورئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلال، ومستشار الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور محمد حمزة.

افتتاح نموذج محاكاة القطاع المصرفي المصري بكلية التجارة بجامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، على أهمية تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل الذي أصبح أكثر تنافسية من ذي قبل، مشيراً إلى حرص الجامعة على عقد البرامج التدريبية لتزويد الطلاب بجميع المستحدثات في مختلف التخصصات العلمية بكلياتها والمتطلبات الجديدة لمختلف مجالات العمل.

كلية الآثار جامعة القاهرة: سنعمل علي انتهاء المحاضرات قبل الإفطار بوقت كاف

تستعد عدد من كليات جامعة القاهرة لشهر رمضان المبارك، إذ يتخذ عمداء الكليات عددا من الاستعدادات للتخفيف على منتسبي كليات جامعة القاهرة خلال شهر رمضان، ولكن مع التأكيد علي انتظام الدراسة طوال الشهر.

اكتشاف تمثال لأبو الهول ولوحة ملكية ثنائية اللغة بجوار معبد دندرة بقنا

نجحت البعثة الأثرية المصرية من جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ علم الآثار بجامعة عين شمس، فى الكشف عن بقايا مقصورة من الحجر الجيري ترجع إلي العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر الأثرية بالمنطقة الواقعة شرق معبد دندرة بمحافظة قنا، والتي شيد بها معبد للإله حورس من العصر الروماني.

الرياضة تصنع شخصية إيجابية.. وزير الشباب يوجه نصائح لطلاب مدرسة مصر الجديدة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة للأنشطة الطلابية داخل المدارس المصرية، والحرص على تنفيذ حزمة من البرامج والأنشطة للطلاب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وكلاء كليات ورؤساء أقسام..الخشت يصدر قرارا بتعيين 43 قيادة جديدة بجامعة القاهرة

أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددًا من القرارات بتعيين 43 قيادة جامعية جديدة شملت وكلاء كليات، ورؤساء مجالس أقسام علمية، ومديرين ونواب مديرين لمراكز ووحدات خدمية وبحثية وطبية في عدد من كليات الجامعة.

رئيس جامعة جنوب الوادي: تقليص ساعات المحاضرات دون تخفيف المقررات في رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، يتساءل عدد كبير من الطلاب خاصة الطلاب الجدد عن طبيعة الدراسة خلال شهر رمضان المبارك ، حيث أكد عدد من رؤساء الجامعات أنه سوف يتم تقليص عدد ساعات المحاضرات دون إلغاء أجزاء من المنهج .

التعليم العالي تكشف حقيقة ترخيص جامعة خاصة باسم الشرق الأوسط بالفيوم الجديدة

كلف الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لجان الضبطية القضائية بالوزارة، بإعمال شئونها بشأن المُنشأة المُسماة Atlas Education والكائن مقرها في (شارع التسعين الجنوبي - مول Top 90 - الدور الأول المكاتب من "132 – 136" - القاهرة الجديدة – محافظة القاهرة).

آداب القاهرة تقلل زمن المحاضرات خلال شهر رمضان

كشفت الدكتورة عبير محمد عبد السلام عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، عن خطة سير عملية الدراسة خلال شهر رمضان الكريم داخل الكلية، حيث بات يفصلنا عن الشهر الكريم أيام معدودة، ولذلك تسعي الكلية إلي التخفيف علي أبناءها الطلاب.

لطلاب الجامعات.. تعرف على الإجازات الرسمية في شهر رمضان 2023

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان 2023، وبات موعد بداية انطلاق شهر الصوم معدودة وعلي الأبواب حيث يبدأ المسلمون حول العالم الآن، في العد التنازلي استعداداً لاستقبال الشهر الكريم الذي يكون ممتلئ بالعديد من الطقوس التي يحبها المصريون.

وزير التعليم العالي: الجامعات المصرية نجحت في محو أمية مليون مواطن

عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع اللجنة العليا لمحو الأمية بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لمتابعة دور الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية، وكذا مناقشة الخطة المُستقبلية وآلية العمل مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.

حجازي : اكتشفت حصول معظم الطلاب على جوائز تميز رياضي

عبر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته البالغة ،بعد أن اكتشف اليوم خلال مشاركته في يوم الأنشطة بمدرسة مصر الجديدة النموذجية، حصول عدد كبير من الطلاب على جوائز لتميزهم رياضياً.

رؤساء جامعات يكشفون طبيعة الدراسة في شهر رمضان

قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، إن الجامعة تعمل على تكثيف راحة الطلاب خلال شهر رمضان وتوفير كافة السبل لراحتهم خلال شهر رمضان المبارك ونسعى لتخفيف العبء على جميع الطلاب وتوفير كافة احتياجاتهم .

وزير التعليم : قنوات مدرستنا متميزة وحصص مشاهدتها نجحت في المدارس

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قنوات مدرستنا قنوات متميزة وناجحة جدا ، تقدم مادة تعليمية دراسية رائعة لأبنائنا الطلاب في المدارس.

وزير الشباب في مدرسة مصر الجديدة: الرئيس أوصانا بالاهتمام باللياقة البدنية للطلاب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أن هناك تكليفا رسميا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالاهتمام ببناء الشخصية وسبل تحقيق اللياقة البدنية والصحية لطلاب المدارس ، والتنشئة الجيدة من السن الصغير، ومن هنا قررنا التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لرفع شعار ملعبك في مدرستك ومدرستك في مركز الشباب.