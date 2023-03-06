عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات

صدى البلد

وقع السفير د. خالد بن محمد منزلاوي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية، اليوم “الاثنين”، على مذكرة تفاهم مع السفير أحمد نهاد عبد اللطيف مدير مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وتهدف مذكرة التفاهم بغرض تعزيز سُبل العمل فيما بين الجامعة والمركز في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة تسوية النزاعات وبناء السلام وضمان استدامته فضلا عن تفعيل العلاقة بين جهود إحلال السلام والأمن وتحقيق التنمية، وذلك انطلاقاُ من الإدراك المشترك لأهمية تضافر الجهود من أجل بناء قدرات كوادر الدول العربية في هذه المجالات.

تمثل هذه الخطوة إرساءاً لمفهوم التعاون الحقيقي بين الجانبين من خلال البرامج المشتركة والمشاورات المنتظمة والدورات التدريبية، بما يعزز أوجه الاستفادة في المجالات المتخصصة لكليهما.

واتفق الطرفان على تنظيم عدد من الندوات وكذلك ورش العمل لتحقيق الأهداف والغايات والنتائج المرجوة. 

ويمتد التعاون ليشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها: تسوية النزاعات وتعزيز قدرات الحوار والتفاوض والوساطة، الموضوعات المتصلة ببناء القدرات في مجال حفظ وبناء السلام، قضايا المرأة والسلم والأمن، التهديدات العابرة للحدود فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، الوقاية من التشدد والتطرف المؤدي إلى الإرهاب، وتغير المناخ.

ويتزامن التوقيع على المذكرة مع تولي مصر رئاسة الدورة ١٥٩ لمجلس الجامعة علي المستوي الوزاري، وكما يأتي في إطار البناء على أنشطة تعاون سابقة شملت أول تدريب حضوريا لشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في نوفمبر عام ٢٠٢١ 

تجدر الاشارة إلى أن مركز القاهرة الدولي هو المركز المدني الوحيد للتدريب في على حفظ السلام في  العالم العربي فضلا عن أن ولايته تشمل مجال بناء السلام ويتمتع بالقدرة على تنفيذ أنشطته باللغة العربية.

كما يضطلع مركز القاهرة الدولي بمهام سكرتارية الرابطة الدولية لمراكز التدريب على حفظ السلام IAPTC وبمهام سكرتارية منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، وقد تم اختياره لرئاسة الشبكة الأفريقية لمراكز السلم والأمن NETT4PEACE التي أطلقها موخراً الاتحاد الأفريقي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انزلي متصوتيش | ابن عمّ عامل المسجد ينقذ الممرضة من فضيحة أطفيح

480 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

11 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

البانيه رخص 30 جنيهًا.. تراجع جديد بأسعار الدواجن والبيض بالمحلات الآن

حدث في دولة عربية.. رجل يترك عروسه ليحتضن زوجته الأولى في حفل زفافه

ترشيحاتنا

“على الجميع أن يخاف”.. جنرال أمريكي يوجه تحذيرا لـ الغرب بسبب روسيا

للأسر الفقيرة.. 5 فئات تحصل علي مساعدة شهرية.. اعرف الشروط وخطوات التقديم

أزمة جديدة.. صراع داخلي كبير بين زيلينسكي وقائد الجيش يعصف بـ أوكرانيا

لأول مرة.. اليوان الصيني يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

ننتمي لمؤسسة كبيرة.. مدرب حرس الحدود يفتح النار على التحكيم

إجلاء قسري للسكان | قوات الاحتلال تواصل هدم المنازل في القدس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. بلاش أكل المحاشي.. هاني الناظر يحذر من هذه العادات قبل رمضان.. وبريطاني يكتشف إصابته بسرطان المثانة بسبب إعلان

إطلالة لافتة .. ياسمين صبري تثير الجدل بهذه الصورة | شاهد

لن تصدق.. هذه الأخطاء تعرضك للسمنة

طريقة عمل عصاج الكبد والقوانص.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

الفرخة الحشو بـ 30 جنيها.. تاجر بالزقازيق يحارب غلاء الدواجن

توقعاتي صحيحة.. الباحث الهولندي يتحدى أستاذا عراقيا في التنبؤ بالزلازل

جمد 200 ضحية بعد إنهاء حياتهم.. قصة رجل الثلج أخطر زعيم مافيا بأمريكا

اتضرب عليا نار زمان..تصريحات يحيى الفخراني تحت قبة البرلمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ