قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة مدوية.. هل يضحي ريال مدريد بـ فينيسيوس من أجل هالاند؟
لا يصلح.. إبراهيم سعيد يرد على شائعة انتقال حسام عبد المجيد للأهلي
شهيد وجريح.. حصيلة الغارة الإسرائيلية على بلدة كونين اللبنانية
روسيا تتهم كييف بمواصلة سرقة الأموال من الغرب لتمويل الحرب
مستعدون للصدمة ؟.. تغيير غامض يثير غضب مستخدمي واتساب
عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة
مائل للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025
شرطي إسرائيلي يشـ.عل النـ.يران في نفسه قرب منزل مسؤول كبير
تحرك جديد لسعر الذهب في الصاغة اليوم الجمعة 31-10-2025
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس يوم افتتاح المتحف المصري الكبير
خطوة بخطوة.. إجراءات الحصول على معاش لغير الموظفين
الجمارك: تطوير آليات التعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لخلق بيئة عمل أكثر تنافسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منال عوض: إزالة عقار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط مخالفات بالجيزة

جولات قطاع التفتيش
جولات قطاع التفتيش
ايمان البكش

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج الحملة المفاجئة التي نفذها القطاع على حي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على تنفيذ حملات النظافة ورفع الاشغالات على مدار الساعة فى ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير للظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام العالم أجمع .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لضمان الانضباط الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الوزارة تتابع أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بشكل مستمر لضبط الأداء داخل الإدارات المختلفة ومواجهة أوجه القصور والتقصير فورًا.

وأوضحت عوض، أنه خلال قيام الحملة التي نفذها قطاع التفتيش بالوزارة بالمتابعة الميدانية لأعمال البناء بالحي، تلاحظ وجود أعمال بناء أثناء تفقد  اللجنة بالحد الفاصل بين حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة ابو النمرس، وتم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقار المخالف الذي تبين صدور قرارات إزالة له لم تُنفذ، حيث تم تنفيذ الإزالة في وجود لجنة تفتيش الوزارة وبمعرفة المختصين.

كما تضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية ، أن الحملة شملت أيضًا المرور على المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية وعدد من الإدارات بالحي، بالإضافة إلى متابعة ميدانية لحالة الانضباط بالشوارع وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، وأسفرت الجهود عن إنهاء 182 معاملة للمواطنين من إجمالي 257 معاملة متأخرة بالمركز التكنولوجي وجار تسليمها وكذا مراجعة ملفات التصالح وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات ، فضلًا عن رفع الإشغالات من الطرق العامة والمحال والمقاهي .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الحملة راجعت أيضًا تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكيد علي سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد، ووجهت بإعادة الشيء لأصله ومتابعة أعمال الرصف ، إلى جانب مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات وضبط استهلاك الوقود، والتشديد على استمرار أعمال المتابعة الميدانية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نتائج الحملة شملت التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لتحصيل الديون والمتأخرات المستحقة للدولة، إلى جانب إحالة عدد من العاملين ببعض الإدارات للتحقيق في مخالفات تتعلق بالإدارة الهندسية، والإزالات، والمخازن، لمخالفتهم القواعد والتعليمات المنظمة.

وأكدت الوزيرة، على استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لضمان الالتزام والانضباط الإداري والميداني، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة ، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية.

التنمية المحلية منال عوض افتتاح المتحف المصري الكبير الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رحمة محسن وشيماء سعيد

زي رحمة محسن .. طليقة إسماعيل الليثي تعلن تعرضها للتهديد

رحمة محسن

أول تعليق من مأذون زواج رحمة محسن بعد أزمة الفيديوهات المسربة .. خاص

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

رحمة أحمد

رحمة أحمد بعد الزج باسمها في أزمة رحمة محسن: كرهت اسمي.. وهعمل محضر

توقعات أسعار الذهب

البنك الدولي يكشف توقعات أسعار الذهب في 2026.. هل يستمر الارتفاع؟

إعصار

عاصفة القرن.. إعصار يضرب هايتي ووفاة 30 شخصا وفقدان العشرات

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 31-10-2025

أرني سلوت

مسئولو النادي حسموا الأمر.. هل يرحل آرني سلوت عن تدريب ليفربول؟

ترشيحاتنا

لحظة منح محمد أديب حسن حجازي وسام رواد التنمية

البرلمان العربي يمنح رجل الأعمال الإماراتي محمد حجازي وسام رواد التنمية

أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال

رئيس أركان جيش الاحتلال يقرر عزل المدعية العسكرية العامة

الصين وأمريكا

الصين توجه تحذيرا قويا إلى أمريكا بشان تايوان

بالصور

بقوة 1258حصانا.. شاهد سيارة مكلارين الخارقة الجديدة

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

نيسان تطلق أرخص شاحنة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار

نيسان فرونتير
نيسان فرونتير
نيسان فرونتير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد