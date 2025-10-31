منال عوض: إزالة عقار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط مخالفات بالجيزة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، حول نتائج الحملة المفاجئة التي نفذها القطاع على حي جنوب الجيزة بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التشديد على تنفيذ حملات النظافة ورفع الاشغالات على مدار الساعة فى ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير للظهور بالمظهر اللائق والمشرف أمام العالم أجمع .

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن الحملة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، لضمان الانضباط الإداري والميداني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أن الوزارة تتابع أداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بشكل مستمر لضبط الأداء داخل الإدارات المختلفة ومواجهة أوجه القصور والتقصير فورًا.

وأوضحت عوض، أنه خلال قيام الحملة التي نفذها قطاع التفتيش بالوزارة بالمتابعة الميدانية لأعمال البناء بالحي، تلاحظ وجود أعمال بناء أثناء تفقد اللجنة بالحد الفاصل بين حى جنوب الجيزة ومركز ومدينة ابو النمرس، وتم علي الفور اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العقار المخالف الذي تبين صدور قرارات إزالة له لم تُنفذ، حيث تم تنفيذ الإزالة في وجود لجنة تفتيش الوزارة وبمعرفة المختصين.

كما تضمن التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية ، أن الحملة شملت أيضًا المرور على المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية وعدد من الإدارات بالحي، بالإضافة إلى متابعة ميدانية لحالة الانضباط بالشوارع وأعمال النظافة ورفع الإشغالات، وأسفرت الجهود عن إنهاء 182 معاملة للمواطنين من إجمالي 257 معاملة متأخرة بالمركز التكنولوجي وجار تسليمها وكذا مراجعة ملفات التصالح وتراخيص البناء وسرعة إنهاء الملفات ، فضلًا عن رفع الإشغالات من الطرق العامة والمحال والمقاهي .

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الحملة راجعت أيضًا تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكيد علي سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح والتعاقد، ووجهت بإعادة الشيء لأصله ومتابعة أعمال الرصف ، إلى جانب مراجعة منظومة النظافة والحملة الميكانيكية والتوجيه بسرعة صيانة المعدات وضبط استهلاك الوقود، والتشديد على استمرار أعمال المتابعة الميدانية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن نتائج الحملة شملت التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة لتحصيل الديون والمتأخرات المستحقة للدولة، إلى جانب إحالة عدد من العاملين ببعض الإدارات للتحقيق في مخالفات تتعلق بالإدارة الهندسية، والإزالات، والمخازن، لمخالفتهم القواعد والتعليمات المنظمة.



وأكدت الوزيرة، على استمرار حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، لضمان الالتزام والانضباط الإداري والميداني، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة ، ورفع كفاءة الأداء داخل وحدات الإدارة المحلية.