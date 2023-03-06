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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشوط الأول.. الداخلية يتقدم بهدف على غزل المحلة في الدوري المصري

صدى البلد

انتهت احداث الشوط الأول بين الداخلية وغزل المحله بتقدم الداخلية بهدف نظيف في المباراة المقامة علي استاد بتروسبورت في إطار منافسات الجوله الـ ٢١ من بطولة الدوري المصري 


أحرز  سمير فكري نجم الداخلية الهدف فى الدقيقة 20 من عمر المباراة .

 

ويخوض غزل المحلة المباراة  بتشكيل يضم كلا من: عمرو شعبان و أحمد رضا - معاذ الحناوي - مصطفى العش - محمد جابر  و محمد بازوكا - حميد ماو - أحمد النادري و أحمد الشيخ - جابرييل أوروك - حازم مرسي.

وجاء على دكة البدلاء: محمود علاء - السيد الشبراوي - إبراهيم كونيه - طارق سامي - كريم مصطفى - إبراهيم عايش - أحمد ميهوب - عبد الرحمن عاطف - تشارلز باسي.

بينما جاء تشكيل فريق الداخلية بقيادة علاء عبد العال كالتالي :

حارس المرمى: عماد السيد

الدفاع: كمال أبو الفتوح - أحمد سيد عبد النبي - عبد العزيز السيد - كريم يحيى.

الوسط: سمير فكري - كيليتشي شيميزين - علي الزاهدي - ألان كامبادي - عبد الرحمن السكران.

الهجوم: فهد جمعة

دكة البدلاء: محمود الغرباوي - محمود طلعت - مؤمن عاطف - محمد رمضان - مهاب ياسر - محمد خليفة - كريستوفر جوهان - أحمد رشيد.

الدوري المصري بتروسبورت غزل المحلة محمود علاء الشوط الأول الداخلية بطولة الدوري المصري

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