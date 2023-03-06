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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية.. موعد المغرب اليوم.. تعليمات للمعاهد الأزهرية بشأن التعامل وقت حدوث الزلازل.. 10 طاعات في جبر الخواطر

الدعاء
الدعاء

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

دعاء النصف من شعبان 2023 كامل.. يغير قدرك 180 درجة ويكتبك سعيدا غنيا
 

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان 2023؟
 

كيف تنجو من الزلازل؟.. الإفتاء: رسول الله أوصى بـ7 أعمال
 

موعد المغرب اليوم .. احرص على دعاء النبي قبل الإفطار بدقائق
 

عبرة نقتدي بها في ليلة النصف من شعبان؟ علي جمعة يكشف عنها
 

هل حقنة الفيتامينات في العضل تبطل الصيام .. الإفتاء تحسم الجدل
 

تعليمات مهمة للمعاهد الأزهرية وقت حدوث الزلازل.. 10 نصائح للطلاب والمعلمين
 

10 طاعات في جبر الخواطر .. تجتذب قلوب الناس
 

للاطلاع فقط.. المحذوف من مناهج المعاهد الأزهرية بالفصل الثاني
 

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس والشعوب الإسلامية والعربية بـ ليلة النصف من شعبان
 

نائب رئيس جامعة الأزهر يشيد باجتهاد العلماء في مجال التراث
 

ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
 

أول راتب له وسبب وفاته.. مقتطفات من حياة الشيخ عبد الباسط عبدالصمد
 

النشرة الدينية دعاء النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان موعد المغرب اليوم دعاء النبي قبل الإفطار

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