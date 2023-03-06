الدينار الكويتى أقل من 100 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم الاثنين

يرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية امام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 6 مارس 2023 وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي نهاية تعاملات الأسبوع الماضي .



أسعار العملات العربية

الدينار الكويتي يسجل 99.93جنيه

وسجلت العملات العربية بختام تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلي: هبط سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا لنحو 96.28جنيه للشراء و99.93جنيه مقارنة 99.96 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضى بتراجع 3 قروش.

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصرى فى ختام تعاملات الاثنين بالبنك الأهلي 8.13جنيه للشراء و8.17جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات الاثنين بالبنك الأهلي 8.33جنيه للشراء و8.35جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى بنك مصر

وسجلت العملات العربية بختام تعاملات اليوم الاثنين فى بنك مصر : بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى في ختام تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 96.28جنيه للشراء و 99.93جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي



واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.13جنيه للشراء و8.17جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الاثنين فى بنك مصر نحو 8.33جنيه للشراء و8.35جنيه للبيع .



أسعار العملات العربية فى البنك المركزي

وسجلت العملات العربية بختام تعاملات اليوم الاثنين فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث ارتفاع سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الاثنين أعلى العملات العربية سعرا 99.96جنيه للشراء و100.34جنيه للبيع مقارنة 100.23جنيه للبيع مقارنة بسعر إغلاق الخميس الماضي مسجلا ارتفاع 11 قرشا.



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.17جنيه للشراء و8.20جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات الاثنين فى البنك المركزي نحو 8.34جنيه للشراء و8.37جنيه للبيع .