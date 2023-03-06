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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يعلن عن القائمة الأولية للمحترفين استعدادًا لمباراتي مالاوي في التصفيات الأفريقية

منتخب مصر يعلن عن
منتخب مصر يعلن عن القائمة الأولية للمحترفين استعدادًا لمبارا

 أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن القائمة الأولية للاعبين المحترفين، لمعسكر شهر مارس المقرر انطلاقه في الفترة من 20 – 28 و يتخلله مباراتي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار واللاعبون هم : 
محمد صلاح -ليفربول الإنجليزي 
أحمد حجازي – اتحاد جدة السعودي –
أحمد حسن كوكا – ألانيا سبور التركي .
طارق حامد – اتحاد جدة السعودي
سام مرسى - ايبسويتش الإنجليزي
أحمد حمدى – مونتريال الكندي
مصطفى محمد – نانت الفرنسي.
عمر مرموش  - فولفسبورج الألماني
إمام عاشور – ميتلاند الدنماركي.
من المقرر أن يعلن  جهاز المنتخب عن القائمة النهائية للاعبين المحترفين و المحليين يوم 17 مارس الجاري استعدادًا لمباراتي مالاوي والذى تحدد يوم 24 مارس موعدًا لمباراة الجولة الثالثة بإستاد القاهرة في التاسعة مساءً ، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات.

خرج الثنائي  محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي و محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركي من قائمة المحترفين بسبب الإصابة وصعوبة لحاقهما بمعسكر المنتخب.

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