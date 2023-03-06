أبو العينين: لابد أن يدرك الجميع أنه لا سلام إلا بحل القضية الفلسطينية

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماعات برلمان البحر المتوسط بالمغرب.

وأوضح أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، طالب المجتمع الدولي بحل عادل للقضية الفلسطينية خلال مشاركته في اجتماعات برلمان البحر المتوسط بالمغرب.

وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: "أصل القضية الفلسطينية أن هناك احتلالا وأن قرارات الأمم المتحدة لا يتم احترامها".

وأوضح أبو العينين: "العام الماضي قُتل 151 فلسطينيا وتم توثيق الجريمة في مجلس الأمن"، متسائلا: "لماذا لا يتحدث أحد عن حقوق الفلسطينيين؟".

وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: "لابد أن يدرك الجميع أنه لا يوجد سلام إلا بحل القضية الفلسطينية"، متسائلا: "أين الموقف الدولي من المستوطنات الإسرائيلية".

وتابع أبو العينين: "لم نرَ أي محاكمة للقتلة من الإسرائيليين"، مضيفا: "هناك احتلال للأراضي الفلسطينية وتنكيل بالشعب الفلسطيني ومقدراته وانتهاك لحرياته".

وأكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب: "الجميع يريد السلام ولا أحد يريد العداوة"، لافتا: "أفريقيا غاضبة من تصرفات إسرائيل".

