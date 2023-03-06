بالدموع..أم تفاجأ ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه

أظهر مقطع فيديو منتشر مفأجاة أم لابنها العريس بطوق من الأموال التي تقدر بـ 20 ألف جنيه وذلك بعد دخولها قاعة حفل زفافه.

كشف مقطع الفيديو كيف كانت الأم منهارة بالدموع وهي تحضن ابنها بينما تقوم بوضع طوق الأموال حول رقبته وهي محتضنته.

وظهر الأم وهي تحضن ابنها وتقوم بتقبيله من وجه ورأسه حتي أتي رجل كبير وأبعدها عنه بسبب تأثرهم الكبير بالموقف.

أم تفأجا ابنها

وأكد مصور الفيديو الأصلي عبر تطبيقي “تيك توك” و “انستجرام” حيث تصدر التريند، منبها: “أم العريس بتقدمله طوق فلوس بـ ٢٠ ألف جنيه”.

وكانت من أبرز التعليقات على مقطع فيديو الأم: “المفروض تديه للعروسة”، “ابقوا فكرونى اعمل كده مع اخويه”، “ربنا يباركلك فيه ويخلهولك”، “فرحة الأم أصدق فرحة فى الدنيا ربنا يباركلك فيها ويحفظها ويبارك فى عمرك وتفرح بأولادك”.

أم تفأجا ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه

أم تفأجا ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه





أم تفأجا ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه

أم تفأجا ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه

أم تفأجا ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه

أم تفأجا ابنها العريس بطوق 20 ألف جنيه يوم زفافه