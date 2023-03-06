إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين تروسيكل ودراجة نارية بطريق عزبة شرارة بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وتروسيكل بطريق عزبة شرارة بنطاق دائرة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية وحرر المحضر اللازم.

ونقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.