ميدو: لا يوجد لاعب يجرؤ على مقاطعة التدريبات خلال فترة ولايتي

رد أحمد حسام ميدو، مدرب الإسماعيلي السابق، على بيان النادي الإسماعيلي الأخير بشأن أزمة امتناع اللاعبين عن التواجد في التدريبات.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تعليقا على بيان النادي الإسماعيلي الأخير والذي أشار إلى أن لاعبي الإسماعيلي رفضوا التواجد في التدريبات في عهدي، أؤكد أنه لا يوجد لاعب يجرؤ سواء لعبت معه أو دربته، لا يوجد لاعب يجرؤ على فعل ذلك".



أضاف: "لا يوجد لاعب داخل النادي الإسماعيلي يجرؤ في عهدي بأنه يقول أنه سيقاطع التدريبات حتى يحصل على مستحقاته".



وواصل: "أثناء تواجدي في الزمالك كلاعب، البعض فكر الانقطاع عن التدريبات بسبب المستحقات المتأخرة كان ردي عليهم إني أول واحد هكون في الملعب، واللي هيمتنع عن التدريب، هقول المدرب يستبعده من المباريات".



واختتم: "عندي كلام كتير عايز أقوله، لكن مش هينفع احتراما لوضع النادي الإسماعيلي الحالي".