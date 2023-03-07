وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يفاجئ إدارتي المنتزه والرمل بجولة مرورية

أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة بجولة مرورية مفاجئة على مقر إدارتي أوقاف (الرمل - المنتزة)، لضبط سير العمل وتقديم الدعم اللازم للعاملين بها والتأكيد على ضرورة الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق على ضرورة تحري الدقة واعلى درجة الحيطة والحذر عند تحرير المستحقات المالية خصما او صرفا تحصيلا او توريدا حفاظا على المال العام وحقوق الغير.

جدير بالذكر أن فضيلته التقى عمال إدارة أوقاف الرمل خلال اجتماعهم الشهري الذي تُقيمه الإدارة لإطلاعهم على اخر مستجدات العمل الإداري والتعليمات مؤكدا فضيلته أن جولاته المرورية تتم بالتوازي بين المرور على المساجد والعاملين بها وبين الإدارات الفرعية.

