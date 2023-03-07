طريقة عمل الحمام الكداب بالفريك بالخطوات

يقدم الشيف محمود يونس طريقة عمل الحمام الكداب بالفريك بمذاق لا يقاوم وفى ظل محاربة الغلاء إسعدي أطفالك بوجبة على قد الإيد.



المقادير لعمل الحمام الكداب محشي فريك



6 أوراك دجاج مخلية

1/2 كيلو فريك

1 بصلة كبيرة مفرومة

2 حبة طماطم مبشورة

1/4 كيلو كبد دجاج مقطعة صغيرة

حزمة صغيرة كرفس

2 أصبع زبدة

ملح فلفل أسود زعتر روزماري بلح جوز الطيب.



الطريقة لعمل الحمام الكداب



تغسل الوراك جيدا بالماء البارد والخل ثم بالدقيق وتصفي ينقي الفريك ويغسل وينقع لمدة 1/4 ساعة ثم تشوح البصل ثم يضاف الكبدة وتشوح ثم نضع كل التوابل السابقة ثم نضع الطماطم المبشورة وتقلب ثم نضع الفريك المنقوع بعد أن يصفي ويشوح ثم نضع الكرفس ويقلب لمدة 10 دقائق

ثم تترك لتبرد ثم تفرد الوراك وتدق قليلا ثم تحشي بالفريك ثم تخيط ثم تلف في ورق سيلڤر ثم تسلق في ماء مغلي .مملح ثم تترك حتي تستوي ثم ننزع من عليها الورق وتحمر في الزبدة وتقدم.



ملحوظة لعمل الحمام الكداب المحشي فريك



يمكن ان نضع الوراك بعد حشوها في صنية فرن بها طرنشات بطاطس ونضع 1/2 كوب ماء وتغطي بورق فويل وتدخل الفرن حتي تستوي وبعدها ننزع الورق ونحمرها علي الشواية