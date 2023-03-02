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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحمام المحشى بالأرز أو الفريك

طريقة عمل الحمام
طريقة عمل الحمام المحشى بالأرز أو الفريك

الحمام المحشي تتميز بإعداده ربة المنزل المصرية ويشتهر فى مصر أولا ومن ثم الوطن العربي، لدرجة جعلت أغلب السياح يقبلون على طلبه فى المطاعم بعدما ذاع صيته الحمام المحشي من خلال المسلسلات المصرية، لذلك نقدم طريقة عمل الحمام المحشي سواء بالأرز او الفريك للشي الشربيني .


وقت التحضير : 20 دقيقة
وقت الطبخ : 50 دقيقة
يكفي ل : 6 أشخاص
  

طريقة عمل الحمام المحشي للشيف شربيني

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المقادير لعمل الحمام المحش بالأرز


عدد 4 حمام (راعي أن يكون صغير السن حتي يستوي سريعًا)
كوب أرز
بصلة كبيرة مفرومة
معلقة قرفة صغيرة
ملح
فلفل
رشة جوز الطيب
حبهان (هيل)
ورق لورا
معلقة بهارات مشكلة
يمكن إضافة المكسرات أو كبدة الدجاج للحشو (حسب الرغبة)
سمن للتحمير
 


طريقة تحضير الحمام المحشي :


اغسلي الحمام جيدا وينقع فى الملح والدقيق لضمان نظافتة ثم يشطف بالماء جيدا قومي بتسوية الأرز المغسول على نار هادئة.
ضيفي على الأرز معلقة القرفة ورشة جوز الطيب و الملح والفلفل ومعلقة البهار المشكل ونقلبه جيدا

قومي برفع الأرز من على النار وتركه يبرد
ناتى بالحمام ونقوم بحشوه بالأرز ونقوم بإدخال الارز فى الجوانب ثم نقوم بغلق الحمام عن طريق خيط وابرة ونقوم بتنظيفة من الأرز من الخارج.
لا تقومي بحشو الحمام زيادة عن اللزوم حتي لا ينفتح الحشو أثناء التسوية
حضرى وعاء ماء مغلي به ورق لورا وحبهان وملح وفلفل وعود قرفة ثم ضعي الحمام به لمدة نصف ساعة او حتى تمام النضج. لا تقومي بتسويته زيادة عن اللزوم حتي لا يُهري الجلد.
ارفعي الحمام من الشوربة وحمريه فى السمن على الوجهين ويرش بالملح والفلفل يمكنكِ تحميره في الفرن على الشواية إذا كنتِ لا ترغبين في التحمير من خلال السمن لتقليل الدهون.
حشوة الفريك للحمام :


  
المقادير لعمل الحمام المحشى بالفريك


ملعقتان زيت
كوبان من الفريك
كوبان من المياة
قرفة مطحونة
ملح
بهارات مشكلة
ملعقتان كبيرتان سمنة أو زيت للتحمير
بصلة كبيرة مقطعة مكعبات


طريقة التحضير 


أحضري بصلة كبيرة ونقطعها مكعبات ونشوحها في حلة على النار في معلقتين زيت ونحط عليها قرفة وبهارات مشكلة وملح وبعدين نضيف لها الفريك (يكون منقوع في ماء مغلي لمدة نص ساعة) ونغسله ونصفيه.
قلبي الفريك قليلاً مع البصل ثم نضيف عليهم كوباين مياه ونتركه على نار عالية حتى يتشرب المياه كلها.

خذي جزء من الفريك نضعه على جنب حتى نحشي بيه الحمام والباقي نتركه يكمل سوا على نار هادية مع تغطية الإناء


طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك


 أفصلي جلد بطن الحمام عن اللحم حتى نحشيه بالفريك مع مراعاة عدم قطع الجلد.
أحشي الرقبة بالفريك ونقفل طرفها بعود الأسنان الخشب وثم نحشى البطن ونترك فراغ حتى يأخذ الفريك حجمه مع النضج.
أحشيأيضًا بين الجلد والبطن.
أقفلي الحمام برجليها عن طريق إدخال الرجلين عكس بعض فى الفتحة الموجودة  فى الحمام (هذه الطريقة لن تدخل مياه السلق ولا تخرج الفريك) ولن نحتاج لا لخيط ولا لخلة أسنان مرة أخرى.
أسلقي الحمام بعد ماحشيناه في مياه مغلية فيها ورق لورا وحبهان وبهارات هتأخذ  وقت (٢٠ – ٣٠ دقيقة)
أخرجيها من مياه السلق ونحمرها في معلقتين سمن أو زيت ونقدمها مع الفريك الذى أعددناه من قبل

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