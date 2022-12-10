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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الحمام المحشي للشيف شربيني

حمام
حمام

يعد الحمام المحشي من أجمل أطباق الطيور وأغناها بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة ولكن لا تعرف الكثير من النساء طريقة عمله بشكل احترافي فى المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل الحمام المحشي من خلال وصفة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير الحمام المحشي: 
حمام 
بصل

ثوم

أرز

كبد قوانص

كرات

زعتر

خل

كزبرة خضراء

كمون

سمـنة  

ملح

فلفل أسود

جوزة الطيب

بهارات

قرفة ناعمة

قرفة عيدان

مرقة

كرفس

حبهان

مكسرات

جزر  


طريقة عمل الحمام المحشي:

* ضعي كبدة وقوانص الحمام فقط في وعاء به ماء مغلي على النار وضيفي خل أبيض وملح .

*  ضعي حلة بها سمنة على النار وحمري فيها البصل والثوم والكرات والكزبرة الخضراء المفرومين مع  مكعب مرقة وملح وفلفل أسود والبهارات وشوحيهم جيدا.

* ضعي جوزة الطيب و قرفة و الزعتر والكمون واخرجي الكبدة بعد تصفيتها من ماء السلق و تفرم فى الكبة الكهربائية ثم تضاف لباقى الخليط  ثم ضعى المكسرات المجروشة والقرفة ثم الأرز والقليل من الماء ويترك حتى يصبح “ نصف سوا” و يتشرب السائل.

* فى الكبة افرمي الثوم والملح والفلفل الأسود والزيت والطماطم ثم تبلي بهذا الخليط الحمام ويحشى بخلطة الأرز والكبد والقوانص ثم اسلقي الحمام المحشي فى ماء مغلى.

* افرمي البصل مع الجزر والكرفس وكرات مفروم مع الحبهان والقرفة العيدان و وزعيه في صينية الفرن مع سمنة و ملح وفلفل أسود “ حسب الرغبة” ومكعب مرقة مطحون.

* ضعي الحمام في صينية عريضة مدهونة بالقليل من السمنة وادخليه فرن ساخن حتى اكتمال النضج ويقدم.

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