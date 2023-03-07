لاعب الترجي السابق: الزمالك لا يملك اللاعب الهداف.. فيديو

قال سامي العروسي، لاعب الترجي التونسي السابق، إن الزمالك لايملك اللاعب الهداف وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف سامي العروسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الترجي التونسي يعتمد على الاستحواذ مع نبيل معلول، والفريق لن يغير من طريقته في لقاء الغد.

وتابع :" الترجى التونسي تفوق على الزمالك فى مباراة الجولة الماضية، بسبب معاناة فريق الزمالك من الإرهاق ومباراة الغد صعبة على الفريقين".

وشدد :" أحمد سيد زيزو أخطر لاعبي الزمالك لكن الفريق الأبيض لا يملك اللاعب الهداف".