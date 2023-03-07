أسامة خليل يكشف كواليس مثيرة في بيان لاعبي الإسماعيلي.. تفاصيل

أكد أسامة خليل المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي أن حالة من الغضب سيطرت على حمزة الجمل المدير الفني للفريق الأصفر عقب امتناع اللاعبين عن التدريبات في الساعات الماضية.

وقال خليل فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي مستاء من انقطاع لاعبي الاسماعيلي عن المران".

وتابع أسامة خليل:" لاعبو الاسماعيلي عادوا إلى التدريبات بعد شعورهم بالخطأ بعد تسبب جهة ما في خلق أزمة بين اللاعبين والإدارة الحالية في الإسماعيلي وهناك شخص واحد كتب البيان للاعبين ومضى بأسمائهم".