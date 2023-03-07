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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية: أي تحرك لإسقاط أحد صواريخنا التجريبية يعتبر «إعلان حرب»

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن أي تحرك لإسقاط أحد صواريخها التجريبية؛ سيعتبر إعلان حرب، وألقت باللوم على التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في التوترات المتزايدة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية.

وحذرت كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون ، في بيان من أن بيونغ يانغ ستعتبر ذلك بمثابة 'إعلان حرب' إذا اتخذت الولايات المتحدة إجراءً عسكريًا ضد تجارب الأسلحة الاستراتيجية لكوريا الشمالية.

كما ألمحت إلى أن كوريا الشمالية يمكنها إطلاق المزيد من الصواريخ على المحيط الهادئ. لم تسقط الولايات المتحدة وحلفاؤها مطلقًا الصواريخ البالستية الكورية الشمالية ، التي يحظرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، لكن السؤال أثار تدقيقًا جديدًا لأن كوريا الشمالية أشارت إلى أنها ستطلق المزيد من الصواريخ على اليابان.

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وقال كيم إن 'المحيط الهادئ لا ينتمي إلى سيادة الولايات المتحدة أو اليابان'.

وأوضح المحللون أنه إذا واصلت كوريا الشمالية تهديدها بتحويل المحيط الهادئ إلى 'ميدان إطلاق نار' ، فسوف تسمح للدولة المعزولة والمسلحة نوويًا بإحراز تقدم تقني بالإضافة إلى الإشارة إلى تصميمها العسكري.

وفي بيان منفصل ، اتهم رئيس قسم الأخبار الخارجية بوزارة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بـ 'تفاقم' الموقف من خلال إجراء تدريبات جوية مشتركة مع قاذفة B-52 يوم الاثنين والتخطيط لتدريبات ميدانية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

ونشرت الولايات المتحدة القاذفة B-52 لإجراء تدريبات مشتركة مع الطائرات المقاتلة الكورية الجنوبية ، فيما وصفته وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأنه استعراض للقوة ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وسيجري البلدان أكثر من 10 أيام من التدريبات العسكرية واسعة النطاق المعروفة باسم تدريبات 'درع الحرية' ابتداء من الأسبوع المقبل.

ويتمركز حوالي 28500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية كإرث من الحرب الكورية 1950-1953 ، والتي انتهت بهدنة ، بدلاً من معاهدة سلام ، مما ترك الدول من الناحية الفنية في حالة حرب.

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