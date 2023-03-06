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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيونج يانج تحمل أمريكا مسئولية تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية

رئيس كوريا الشمالية
رئيس كوريا الشمالية

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن كوريا الشمالية تحمل الولايات المتحدة مسؤولية تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، الأمم المتحدة لمطالبة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بوقف تدريباتهما العسكرية المشتركة التي تصعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية لشؤون المنظمات الدولية كيم سون جيونج قوله،" إنه يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، حث الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشدة على التوقف الفوري عن تصريحاتهما الاستفزازية والتدريبات العسكرية المشتركة، التي تؤدي إلى تفاقم الوضع في شبه الجزيرة الكورية وترفع مستوى المواجهة بشكل غير مسؤول".

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وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أعلنتا الجمعة الماضية عزمهما بدء مناورة عسكرية مشتركة في الربيع في وقت لاحق من هذا الشهر، في الوقت الذي تسعيان فيه جاهدتين لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية.

كوريا الشمالية الولايات المتحدة شبه الجزيرة الكوري كوريا الجنوبية

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