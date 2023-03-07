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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليل: ميدو بذل جهدا كبيرا لعودة الإسماعيلي ورحيل الجمل خطأ كبير

صدى البلد

أكد أسامة خليل المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي أن أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق السابق لفريق الإسماعيلي بذل مجهود كبير لإعادة الفريق لنغمة الانتصارات من جديد وعودته للمسار الصحيح ببطولة الدوري الممتاز.

 

وقال أسامة خليل المتحدث الرسمي باسم نادي الإسماعيلي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :"  من وجهة نظري أن أحمد حسام ميدو بذل جهداً كبيراً من أجل عودة الاسماعيلي أثناء توليه مهمة قلعة الدراويش ولكن الظروف لم تساعده على النجاح".

 

وتابع أسامة خليل:" في رأيي أن رحيل "حمزة الجمل" عن الاسماعيلي الموسم الماضي "خطأ كبير"  .

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