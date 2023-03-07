معهد التخطيط يسلط الضوء على مسيرة كمال الجنزوري في رابع حلقات "سمينار الثلاثاء"

عقد معهد التخطيط القومي بمقره اليوم الثلاثاء الحلقة الرابعة من حلقات "سمينار الثلاثاء "والتي تم تخصيصها للحديث عن الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، ومدير معهد التخطيط القومي خلال الفترتين من(1977 -1982 ) و (1987 - 2000 ).

وقد شارك في الحلقة كل من أ.د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط الأسبق وأستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي، وأ.د جلال مصطفى السعيد وزير النقل الأسبق ومحافظ القاهرة الأسبق، وأ.د سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وأستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة، وأ.د مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وعدد من الوزراء السابقين من بينهم اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، د.حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة الأسبق ، د.عبد القوي خليفة، وزير المرافق الأسبق، وحسين مسعود، وزير الطيران المدني الأسبق، وأسرة الراحل الدكتور كمال الجنزوري، ونخبة متميزة من أساتذة التخطيط والاقتصاد والسياسة.

وفي هذا الإطار، أوضح أ.د. أشرف العربي أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة حلقات بدأ المعهد في عقدها، لتكريم رواد معهد التخطيط القومي الذين تركوا إرثا علمياً وفكرياً كبيراً، تنهل منه العقول المصرية والعربية على مدى عقود طويلة.

وأوضح العربي أنه بعد أن تم تخصيص الحلقات الثلاثة الأولى من السمينار لأعمال أ.د. إبراهيم حلمي عبدالرحمن مؤسس المعهد وأول مدير له، وأ.د. محمد محمود الإمام، وأ.د. إسماعيل صبري عبد الله على التوالي، تأتي الحلقة الرابعة والأخيرة لتركز على أعمال الرائد كمال الجنزوري، الذي كان رجل دولة من طراز فريد، ويعد أحد رجال مصر المخلصين، الذي امتلك خبرات عديدة مكنته من خدمة وطنه في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن شخصيته الفريدة كانت مثالاً يُحتذى به، وأن الفقيد رحل عن عالمنا بجسده فقط لكن أعماله وجهوده الثمينة ستظل باقية .

وأكد العربي على أن الهدف من عقد هذه الحلقات ليس فقط تكريم هؤلاء الرواد، وإنما إعادة قراءة الإنتاج العلمي لهم، ومحاولة استنتاج الحلول التي كانوا سيطرحونها للمشكلات والأزمات التي يواجهها العالم اليوم.

وقد تم خلال الحلقة استعراض أبرز المحطات في حياة الدكتور كمال الجنزوري، حيث ولد في 12 يناير 1933، في قرية جروان – مركز الباجور- بمحافظة المنوفية، وعمل مديراً لمعهد التخطيط القومي خلال الفترتين (1977-1982) و(1987-2000)، كما تولى العديد من المناصب القيادية منها منصب محافظ الوادي الجديد 1976، ثم محافظ بني سويف 1977، ووزيراً للتخطيط في الفترة (1982-1996).

كما شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة (1996 -1999)، بالإضافة إلى الفترة (نوفمبر 2011 – يوليو 2012) في أعقاب 25 يناير 2011.

هذا ويعُد الجنزوري صاحب فكرة الخطة العشرينية التي بدأت في عام 1983 وانتهت عام 2003، كما تم تدشين العديد من المشروعات الضخمة في عهده وهو رئيساً للوزراء، لدفع عجلة الإنتاج والزراعة والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، ومن ضمنها مشروع مفيض توشكي وشرق العوينات ومشروع غرب خليج السويس، كما تولى منصب مستشار رئيس الجمهورية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى وافته المنية في مارس ٢٠٢١، عن عمر يناهز 88 عاماً.

وفي ختام السمينار، أعرب المشاركون عن ترحيبهم بفكرة سلسلة تكريم مؤسسي ورواد معهد التخطيط القومي، والتي تعد نوعاً من أنواع التقدير لدورهم المحوري في إثراء وتعزيز دور المعهد محلياً وإقليمياً ودولياً بخبراتهم وأبحاثهم ومؤلفاتهم، آملين في الاحتذاء بهذه النماذج واستكمال مسيرتهم العلمية المشرفة لتعزيز دور المعهد خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن سمينار الثلاثاء يتم تنظيمه منذ سنوات طويلة، ركز خلالها على قضايا التخطيط والتنمية، وتم اختيار فكرة سمينار هذا العام لإحياء إرث وعلم رواد معهد التخطيط القومي في مصر والعالم العربي في إطار سلسلة حلقات يعقدها المعهد ليس فقط لإحياء ذكرى هؤلاء الرواد وإنما لتوثيق الإنتاج العلمي لهم وإعادة قراءة أفكارهم وكتاباتهم من جديد، وماذا لو وجدوا بيننا اليوم، لاسيما في ظل الأحداث والمتغيرات العالمية المتلاحقة.