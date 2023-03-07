تعرضت أنا وزوجي للظلم.. رد فعل نانسي عجرم بعد حبس سعد لمجرد

علقت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على الحكم على الفنان سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب .

وقالت نانسي عجرم فى تصريحات تليفزيونية إنها مناصرة وتدعم حقوق المرأة إلا أن الأمر مازال فى مرحلة الاستأنف فى تلك الحالة يكون هناك رد وعطا.

وأضافت نانسي عجرم: أنها لا تسيطع أن تصدر حكم نهائي على هذا الأمر فى الوقت الراهن ، خاصة وانها كانت قد تتعرضت هي وزوجها إلى الظلم فى إحدي القضايا ، وقد استغرق حكم البراءه فترة طويلة حتى حصل عليه زوجها خلال الأيام الماضية.

وتحيى الفنانة اللبنانية نانسى عجرم حفلا غنائيا يوم 10 مارس الحالى فى أمريكا وتحديدا فى مدينة هيوستن وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتشدو نانسى عجرم بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور العاشق لصوت نانسى عجرم ولعل من ابرز أغانيها “يا سلام واخاصمك اه وشخبط شخابيط”.

وكانت شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نانسي عجرم في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أخضر مكشوف الصدر، ومعتمدة علي الميكب السوارية الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.