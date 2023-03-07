بمعالج يتفوق على كوالكوم.. فيفو تكشف عن تصميم هاتف iQOO Z7 5G

تستعد شركة "فيفو" الصينية لإطلاق هاتفها الرائد الجديد iQOO Z7 5G قريبًا في الهند، بعد فترة من نشر الملصقات الدعائية التمهيدية والإعلانات التشويقية ومؤخرا طرحت رسميا أول صور تكشف عن تصميم اللوحة الخلفية للجهاز.

ووفقًا لتقرير موقع gizmochina فإنه في أحدث ملصق تشويقي رسمي ، نرى أن هاتف iQOO Z7 5G يتميز بشكل يميل إلى أن يكون صندوقي قليلاً مع أزرار التحكم في الطاقة ومستوى الصوت موجودة على الجانب الأيمن.

كما توجد جزيرة كاميرات خلفية مستطيلة مع مستشعرين وفلاش LED. ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق بألوان الأسود والأزرق.

iQOO Z7 5G

مواصفات هاتف iQOO Z7 5G

على الرغم من عدم الإعلان عن المواصفات الرسمية لهاتف فيفو الجديد إلا أنه من شبه المؤكد أن يأتي iQOO Z7 5G مع شاشة عرض على شكل نوتش قطرة الماء وبسمك إضافي في الشفة السفلية كما يأتي الهاتف الذكي أيضًا بخاصية الثبيت البصري للصورة (OIS).

وشارك الرئيس التنفيذي لشركة iQOO في الهند النتيجة المعيارية AnTuTu الخاصة بـ Z7 5G القادمة دون تحديد نوع المعالج. وهي التي جائت مبشرة للغاية و سجلت أكثر من 480.000 نقطة لتتفوق بجدارة على معالج كوالكوم شريحة Snapdragon 695 SoC.

iQOO Z7 5G

وتظل المواصفات الرئيسية لجهاز iQOO Z7 طي الكتمان من قبل الشركة ومع ذلك استطاع موقع smartprix أن يتوصل لبيانات وتفاصيل الهاتف المنتظر، سيكون مع شاشة LCD حجم 6.67 بوصة مع دقة 1080 في 2400 بيكسل وكثافة 405 بيكسل لكل بوصة، معدل التحديث 120 هرتز، ويقدم جودة عرض HDR10

وبالنسبة للمعالج، سيكون ميدياتك شريحة Dimensity 920 5G الداعمة للجيل الخامس ثمانية النوى بتردد 2.5 جيجاهرتز، ومقترنة مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام ومساحة تخزين 128 جيجابايت روم، ولا يدعم ذاكرة خارجية.

ويحزم الجهاز بطارية 5000 مللي أمبير بقدرة شحن 120 وات ونظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13، مع وزن إجمالي 193 جم وسمك 8.53 مم.

وبالنسبة لإعداد الكاميرات، نجد في اللوحة الخلفية 3 كاميرات، الرئيسية بدقة 50 ميجاببكسل معها كاميرا أخرى 8 ميجابيكسل وثالثة بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا سيلفي 16 ميجابيكسل.

ومن المقرر إطلاق iQOO Z7 5G في الهند يوم 21 مارس، وسيتم إطلاق الموديل الأقوى ضمن السلسلة وهو متغير Pro من Z7 5G ، في وقت لاحق من هذا العام على أن يصل الأسواق في المستقبل القريب قبل منتصف 2023.