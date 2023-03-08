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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الرمع العضلى يصيب الملايين.. فما أعراضه وأسبابه

الرمع العضلي
الرمع العضلي

الرمع العضلي هو المصطلح الطبي  يطلق على حالة لارتعاش أو الرجيج العضلي القصير وغير الطوعي الذي يحدث بشكل مفاجئ وهو ليس مرضًا ولكنه علامة على حالة أخرى.

وذكر موقع “ مايو كلينك” أن الأشخاص الذين يعانون من تشنجات الرمع العضلي أو النفضات لديهم عضلات تتقلص بشكل غير متوقع أو تنقبض (الرمع العضلي الإيجابي) أو تسترخي (الرمع العضلي السلبي). 

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قد تحدث تشنجات العضلات في يد واحدة أو ذراع أو ساق أو في الوجه، وفي بعض الأحيان  يشمل الرمع العضلي العديد من العضلات في نفس الوقت.

ما حجم انتشار الرمع العضلي أو ارتعاش العضلات؟


كل شخص لديه تشنجات عضلية لا إرادية وإذا كنت قد عانيت من قبل من الفواق، أو قفزت من الشعور بالدهشة أو شعرت برعشة جسدك وأنت تنجرف إلى النوم، فقد عانيت من الرمع العضلي.

ما أسباب الرمع العضلي؟


يصنف الخبراء الرمع العضلي حسب الأسباب الكامنة وراء الإصابة به وتشمل الأنواع:

الحركة : 

الرمع العضلي الحركي هو النوع الأكثر إعاقة ويمكن أن تؤثر التشنجات العضلية على وجه الشخص وذراعيه وساقيه وتحدث بمجرد التحرك أو مجرد التفكير في الحركة يؤدي إلى تشنجات العضلات.


الصرع: 

الأشخاص المصابون بالصرع أكثر عرضة للتشنجات العضلية والهزات.


أساسي:

لا يعرف الأطباء أسباب الرمع العضلي الأساسي ويحدث أحيانًا في العائلات ولكن يمكن أن يحدث أيضًا بشكل عشوائي ويميل الرمع العضلي الأساسي إلى التقدم ببطء.

ارتعاش اليد
ارتعاش اليد


النوم:

 تحدث تشنجات العضلات أثناء النوم وقد تكون هذه التشنجات العضلية علامة على متلازمة تململ الساقين .
حساس للمحفزات:

 المنبهات الخارجية مثل الأضواء أو الضوضاء أو النشاط ، تؤدي إلى ارتعاش العضلات.
الأعراض: 

الأشخاص المصابون بهذه التشنجات العضلية لديهم سبب طبي أساسي مثل الرنح أو مرض باركنسون وقد يطلق مقدمو الخدمة على هذا النوع اسم الرمع العضلي الثانوي.

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