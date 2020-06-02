مش شلل رعاش.. أسباب رعشة اليد والقدمين

يصاب البعض بالخوف والفزع الشديد عند ارتعاش اليدين أو القدمين من أنها قد تكون بداية لمرض الشلل الرعاش أو مؤشر للإصابة به بالفعل.





ولكن في حقيقة هناك اسباب متعددة لظهور الـ رعشة في جسم الانسان و يعتقد أنه ناتج عن اضطراب في الأداء الطبيعي في احد أجزاء الجهاز العصبي المركزى ولابد من اجراء الفحوصات اللازمة قبل اخذ اى دواء لعلاج هذه الحالة.





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ليس هذا فحسب بل بعض الادوية التى يتم تناولها لعلاج بعض المشكلات الصحية يمكن أن تتسبب في هذا النوع من المشاكل العصبية كأحد الآثار الجانبية ابرزها : بعض الأدوية النفسية ، ومضادات الصرع ، والربو ، والأدوية المثبطة للمناعة.







