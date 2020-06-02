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مرأة

مش شلل رعاش.. أسباب رعشة اليد والقدمين

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:17 م
اسماء محمد
يصاب البعض بالخوف والفزع الشديد عند ارتعاش اليدين أو القدمين من أنها قد تكون بداية لمرض الشلل الرعاش أو مؤشر للإصابة به بالفعل.

ولكن في حقيقة هناك اسباب متعددة لظهور الـ رعشة في جسم الانسان و يعتقد أنه ناتج عن اضطراب في الأداء الطبيعي في احد أجزاء الجهاز العصبي المركزى ولابد من اجراء الفحوصات اللازمة قبل اخذ اى دواء لعلاج هذه الحالة.

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ذكر موقع "clevelandclinic" أن الـ رعشة غالبا تظهر في اليدين والذراعين والرأس والأحبال الصوتية أو أحدهم ولايمكن التحكم فيه، وهم اسباب الاصابة بهذه الحالة ،هى:

فرط نشاط الغدة الدرقية
مرض المخيخ
مرض هنتنغتون
كميات زائدة من الكافيين
تعاطي الكحول
القلق
انخفاض سكر الدم

ليس هذا فحسب بل بعض الادوية التى يتم تناولها لعلاج بعض المشكلات الصحية يمكن أن تتسبب في هذا النوع من المشاكل العصبية كأحد الآثار الجانبية ابرزها : بعض الأدوية النفسية ، ومضادات الصرع ، والربو ، والأدوية المثبطة للمناعة.


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