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مرأة

احذر| 12 سببا غريبا وراء رعشة اليدين.. تعرف عليها

الجمعة 27/ديسمبر/2019 - 08:00 م
احذر .. 12 سبب غريب
احذر .. 12 سبب غريب وراء رعشة اليدين .. تعرف عليها
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رضوى حسام
الرعشة هي نوع من الاهتزاز في الحركة، وغالبا ما تلاحظ في اليدين والذراعين وقد تؤثر على أي جزء من الجسم، بما في ذلك الرأس أو الحبال الصوتية، كما أنها يمكن أن تحدث في أي سن، لكنها أكثر شيوعا في كبار السن، كشف موقع " health line " أسباب الإصابة برعشة اليدين وتشمل:

- بعض الأدوية قد يكون لها تأثيرات جانبية وتؤدي إلى حالة رعشة في اليدين.

- مشاكل في الدماغ أو الأعصاب، أو المعاناة من اضطرابات الحركة، بما في ذلك حركات العضلات غير المنضبطة (خلل التوتر) .

- وجود ورم في المخ قد يتسبب بارتعاش اليدين.

- شرب الكحول

- التصلب المتعدد

- الشعور بالتعب أو ضعف العضلات

- الشيخوخة الطبيعية : إنّ التقدم بالعمر قد يكون مبررًا لحدوث رعشة خفيفة في اليدين ولكنها لا تفقد الشخص القدرة على التحكم باليدين

- فرط نشاط الغدة الدرقية

- يمكن أن تكون رعشة اليدين عرضًا لمرض باركنسون

- الإجهاد، والقلق، والتعب هم المسببات الأكثر شيوعًا لرعشة الخفيفة في اليدين

- السكتة الدماغية

- تناول الكثير من القهوة أو غيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
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