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فيديوجراف| دراسة: الموجات فوق الصوتية تعالج رعشة اليدين

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:20 م
صدى البلد
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فيديوجراف
كشفت دراسة جديدة أن العلاج بالموجات فوق الصوتية يعالج الأشخاص الذين يعانون من رعشة اليدين.

واشتملت الدراسة على 76 مريضًا يعانون من الهزة الأساسية وهي حالة عصبية تسبب غالبًا الارتعاش في أيديهم أثناء المهام الروتينية.

وبعض الأشخاص يعانون من رعشة اليدين فى الكتابة والأكل وارتداء الملابس ويمكن أن تؤثر أيضًا على الساقين أو الرأس.

ولمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديوجراف التالى..
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