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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تطوير المناهج الأبرز.. 8 تصريحات مهمة لوزير التربية والتعليم أمام الشيوخ

رضا حجازي وزير التربية
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

يقدم موقع صدي البلد أبرز تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أمام نواب لجنة التعليم بالشيوخ:
 

الوزارة ستتيح نموذجًا استرشاديًا كاملاً لامتحانات الثانوية العامة خلال الأسبوع الجارى على موقع الوزارة يحاكي امتحان آخر العام لتدريب الطلاب.

تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة تتم  من متعدد MCQ بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري.

تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics، كما سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين.

يتم حاليًا وضع الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية.

حوار مجتمعي حول تطوير المناهج المرحلة الإعدادية الفترة المقبلة.

لا يوجد إلغاء للتشعيب فى الثانوية العامة.

دراسة مقترح إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيًا لكل طالب.

سيتم الأخذ فى الاعتبار اقتراح تطوير مادة الرياضيات عند تطوير مناهج المرحلة الثانوية، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية.

التربية والتعليم وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة

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