الشوط الأول.. الأهلي يتقدم بهدفين لواحد أمام المقاولون العرب في الدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي و المقاولون العرب بتقدم المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التى تجمع بينهما في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأحرز معلول الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الأول من خلال ركلة جزاء، ويعتبر الهدف الأسرع للأهلي في الدوري هذا الموسم.

ويعتبر علي معلول واحدا من أنجح اللاعبين الأجانب الذين انضموا للنادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة.

وسجل الهدف الثاني للأهلي لاعب المقاولون العرب فاروق كابوري في الدقيقة 21 من زمن المباراة بعد كرة طولية من مروان ويقابلها محمد هاني وينطلق بالكرة ويصل لمنطقة الجزاء ويسدد الكرة قوية وتصطدم في مدافع المقاولون وتهز شباك الذئاب.

وجاء هدف المقاولون العرب بعد كرة عرضية من اوشايا ويقابلها جون اوكلي برأسية قوية داخل منطقة الجزاء وتهز الشباك في الدقيقة 44 من زمن المباراة.