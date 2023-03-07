هجوم شخصي وقح.. أوكرانيا ترد على توبيخ رئيس بيلاروس لـ زيلينسكي

علق المتحدث وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، على تصريحات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إن كييف تترك تصريح الزعيم البيلاروسي دون إجابة.

وكتب نيكولينكو: "سمح ألكسندر لوكاشينكو لنفسه أيضًا بشن هجوم شخصي وقح على رئيس أوكرانيا. سنترك هذا الفعل دون إجابة”.

في وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو إنه يعتبر زيلينسكي “حثالة، لأنه كان على علم بالتحضير لعملية تخريب في مطار بالقرب من مينسك.

وأعرب لوكاشينكو، عن ثقته في أن مثل هذه العمليات لا تتم دون موافقة الإدارة.