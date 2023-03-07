عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم شخصي وقح.. أوكرانيا ترد على توبيخ رئيس بيلاروس لـ زيلينسكي

أوكرانيا وبيلاروس
أوكرانيا وبيلاروس

علق المتحدث وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، على تصريحات رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إن كييف تترك تصريح الزعيم البيلاروسي دون إجابة.

وكتب نيكولينكو: "سمح ألكسندر لوكاشينكو لنفسه أيضًا بشن هجوم شخصي وقح على رئيس أوكرانيا. سنترك هذا الفعل دون إجابة”.

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تدمير طائرة روسية داخل بيلاروس

رئيس بيلاروس:لا خيار أمام أوكرانيا سوى إبرام معاهدة سلام بدون شروط مسبقة

في وقت سابق من اليوم، قال لوكاشينكو إنه يعتبر زيلينسكي “حثالة، لأنه كان على علم بالتحضير لعملية تخريب في مطار بالقرب من مينسك. 

وأعرب لوكاشينكو، عن ثقته في أن مثل هذه العمليات لا تتم دون موافقة الإدارة.

أوكرانيا لوكاشينكو زيلينسكي كييف بيلاروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أضخم نهر بالعالم.. مصر تشق «نيل جديد» بالصحراء الغربية لإنشاء الدلتا الجديدة

أكبر مكافأة في تاريخ النادي| قرار عاجل من رئيس الأهلي قبل مواجهة صن داونز

شوبير عن قرار صن داونز المفاجئ: إشمعنا ضد الأهلي؟

100 جنيه كاملة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

كهربا يزف أنباء سارة لجمهور الأهلي.. تفاصيل

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

طلب عاجل من إدارة الترجي قبل ساعات من مواجهة الزمالك.. تفاصيل

هجمة شتوية| الأرصاد تُطلق تنبيها عاجلا حول طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

ظهور جسم غامض مجهول بسماء العراق يثير جدلا واسعا| صور

ارتفاع الدولار عالميا بعد شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي

بيان عاجل من أوكرانيا بشأن تدمير طائرة روسية داخل بيلاروس

مكسب للغرب.. سياسي أمريكي يكشف عن الهدف الكارثي من أداء زيلينسكي "التمثيلي"

قرار عاجل من بوتين بشأن الجيش الروسي.. تفاصيل

بسبب أوكرانيا.. غطرسة بايدن بدأت تقود الولايات المتحدة نحو كارثة

يهدد الأمن القومي.. تحرك عاجل من الكونجرس الأمريكي ضد "تيك توك"

سقطت في منطقة سكنية.. تصادم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الإيطالي

ترشيحاتنا

مستوطنون يعتدون على مواطنين فلسطينيين في الخليل بالصعق والرصاص الحي

ليست عسكرية فقط.. تفاصيل حرب سرية واسعة النطاق بين روسيا وأوكرانيا

ذكرى تحويل القبلة.. وقتها وفائدتها والحكمة منها

محمد شبانة: صفقة تبادلية بين الأهلي وبيراميدز |تفاصيل

الميكرفون بيطير منه.. مشاهد طريفة في أول ظهور لرائد الفضاء الاماراتي| شاهد

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دخلت العناية المركزة.. معلومات صادمة عن مرض شيرين الطحان

مغنية مشهورة.. ريهام عبد الغفور تحتفل بزفاف ابنة شقيقتها| صور

هموت قبل ما أشوفكم.. رسالة موجعة من أب لابنته قبل وفاته|شاهد

اكتشاف مرض نادر ينتقل من القطط للبشر | أعراضه غريبة

فيديو

ابنه عنده شهرين..جزار كفر الشيخ دافع عن صديقه فأنهوا حياته في الفرح

الفراخ بـ 68 جنيه .. انخفاض كبير في سعر الدواجن والبانيه اليوم

كريستيانو والزمالك.. نظام البطولة العربية والجوائز/ فيديو جراف

فيديو وصور ممرضات أطفيح بالملابس الداخلية .. إحالة قضية زنوبة ونجلاء للجنايات «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ