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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة تقديم الخدمات للمواطنين.. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي بمجلس مدينة كفر الشيخ، للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها من خلال منظومة تطوير المحليات "المراكز التكنولوجية"، جاء ذلك بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

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والتقى محافظ كفر الشيخ بالمواطنين أثناء تقديمهم للطلبات، وتلقيهم الخدمات، مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة، موجها بعدم تعطيل أي خدمة يرغب في تلقيها المواطن، وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقتا لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.
كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مجلس مدينة كفر الشيخ، والإدارات والأقسام بالمجلس ومنها الإدارة الهندسية والتخطيط وشئون العاملين، للاطمئنان على انتظام العمل، وتقديم الخدمات المتعددة للمواطنين، واطلع على عدد من السجلات الخاصة بعدد من الإدارات والأقسام.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أن المحافظة في إطار حرصها على تطوير منظومة العمل بالوحدات المحلية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، تم تطوير وإنشاء 13 مركزاً تكنولوجياً، وأن هناك متابعة مستمرة، وجرى رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى توفير مركز تكنولوجي متنقل، يجوب كافة مدن المحافظة ليقدم الخدمات للمواطنين.
 يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها 13 مركزا تكنولوجيا منتشرة بمدن المحافظة، إضافة لسيارة المركز التكنولوجي المتنقل، وهذه المراكز تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 13 مركزا بمجالس المدن، وعدد المعاملات السنوية 158 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كل الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة، وأبرزها جميع خدمات السداد من دفع إيجار وأقساط، وكافة أنواع التراخيص "محلات وإشغالات، وإعلانات، هدم، بناء، تعلية، ترميم، تعديل"، وطلب توصيل مرافق "كهرباء مياه"، وطلبات المطابقة الخاصة بالهيئة الهندسية، والاشتراطات البنائية الجديدة، بالإضافة إلى خدمات، تراخيص المحالّ الجديدة على قانون 154 لسنة 2019، لتوفير كل سبل الراحة بالإضافة إلى مواكبة عصر التطور التكنولوجي، والتحول الرقمي.

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