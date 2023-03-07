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رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير السياحة من بورصة برلين: إجراءات وضوابط جديدة لتحسين أداء القطاع

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

شارك، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم كمُتحدث في المائدة الوزارية المستديرة لبورصة برلين السياحية ITB والتي نظمتها شركة Messe Berlin الشركة المنظمة للبورصة، والتي ناقشت عمليات التحول في صناعة السياحة على الصعيد العالمي  (Mastering transformation on a global scale).

جاء ذلك خلال زيارة الوزير الحالية للعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري.

شارك في المائدة المُستديرة وزراء السياحة في كل من مصر، والبحرين، وجورجيا، وكرواتيا، حيث قامت كل دولة بعرض تصورها وجهودها فيما يخص إدارة التحول في صناعة السياحة.

وشارك في الحضور من الجانب المصري السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وفي حديثه، أكد أحمد عيسى، أهمية صناعة السياحة في مصر باعتبارها من أهم الصناعات الموجودة بها وخاصة بالنسبة للاقتصاد القومي، حيث أن المقومات التي تتمتع بها هذه الصناعة تؤهلها لتحقيق نمو سريع وإنتاجية وتوفير فرص عمل بصورة أكبر.

وأشار إلى أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص المصري في قيادة هذه الصناعة وتحقيق النجاحات المختلفة.

وتحدث الوزير أيضاً عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنوياً.

وأضاف أن الوزارة تعمل ضمن محاور هذه الاستراتيجية على إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر وزيادة الطاقة الاستيعابية للطائرات بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية في مصر ولاسيما للسائحين الذين يسافرون بشكل فردي، مؤكداً أهمية دور منظمي الرحلات في صناعة السياحة في مصر.

وأوضح أحمد عيسى أن الوزارة تعمل حالياً على وضع عدد من الإجراءات والضوابط التي من شأنها أن تساهم في تحسين الأداء بالصناعة ورفع دور الوزارة كرقيب ومُنظم ومُرخص للعمل داخل الصناعة، وهو ما يساهم في الحفاظ على مستوى جودة الخدمات المُقدمة بها من خلال إصدار بعض القوانين والضوابط، وبناء القدرات، والتحول الرقمي، ووضع أدوات رقابية جديدة.

كما استعرض أحمد عيسى خلال المائدة المستديرة الجهود والإجراءات التي تقوم بها مصر للتحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار، والجهود التي تقوم بها مصر لتشجيع فرص الاستثمار الفندقي وزيادة طاقة الغرف الفندقية بها لتلبية أهداف الوزارة بشأن تنمية حركة السياحة الوافدة وزيادة الطلب.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، افتتح صباح اليوم، بافتتاح الجناح المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، وعقد عدد من اللقاءات المهنية مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألماني وغيره من الأسواق الأوروبية.
 

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وزير السياحة والاثار بورصة برلين السياحية بورصة برلين ITB مصر

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